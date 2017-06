Serie A Inter-Roma, Perisic: ma che giallo è?

Ammonizione ingenua per Ivan Perisic al 6' di Inter-Roma: il croato si porta la palla col piede sulla testa e poi la dà ad Handanovic che raccoglie con le mani. Non si può fare: è punizione a due in area. E per condotta antisportiva Perisic rimedia anche il cartellino giallo. Guarda la sequenza.