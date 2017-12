Serie A Inter, record di cross contro il Sassuolo (ma quanti errori)

La seconda sconfitta consecutiva dell'Inter porta con sé un singolare record: come riporta Opta, contro il Sassuolo i nerazzurri hanno effettuato ben 48 cross, record stagionale per una singola squadra in un solo match. Il problema, però, è che solo sette di questi sono andati a buon fine: Candreva ne ha sbagliati 21, Cancelo 12, Perisic 5.