Serie A Inter, promessa social ai tifosi: "Stiamo arrivando"

"Ogni famiglia può avere un momento di difficoltà, l’importante è farsi trovare pronti quando inizia la battaglia": questo il messaggio che l'Inter ha mandato ai tifosi su Twitter, preannunciando di fatto un grande mercato e una grande stagione. Con tanto di motto "Inter is coming" che si rifà a quello ("winter is coming") della popolare serie tv il Trono di Spade, famosa proprio per il racconto di battaglie e guerre.