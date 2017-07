Serie A Inter, primo ko stagionale per Spalletti: il Norimberga vince 2-1

Prima sconfitta per l'Inter di Luciano Spalletti, battuta 2-1 dal Norimberga, squadra della Serie B tedesca (che fra 10 giorni inzierà il campionato e quindi avanti nella preparazione), nell'ultima amichevole organizzata nel ritiro di Riscone di Brunico. Doppio vantaggio del Norimberga, in appena 15' di ripresa: entrambe le reti nate da due errori d'impostazione. Ne approfittano prima Gislason, che batte con un diagonale Padelli, entrato al posto di Handanovic, poi Ishak, lasciato libero in area da Nagatomo. Inutile la rete di Eder che in velocità dribbla il portiere tedesco e appoggia in rete accorciando solo le distanze. Una partita vivace con un legno colpito da entrambe le squadre e tante occasioni sciupate sotto porta. Esordio con la maglia dell'Inter per Borja Valero e Skriniar, mentre Icardi non è stato convocato, perché infortunato.