Serie A Inter, presentata la terza maglia

La Nike ha svelato la terza maglia dell'Inter per la stagione 2016/17, ed è una mezza rivoluzione: l'iconico blu sfuma verso il verde elettrico per dare un'idea di movimento ed aiutare la visibilità dei giocatori sotto i riflettori. La maglia presenta un collo a V, con la scritta "Inter" sulla parte posteriore del colletto mentre il nero è ripreso nei lati della divisa. Grande importanza anche per i materiali usati, con la tecnologia Dri-Fit che aiuta la traspirazione durante il match. Stesso design per la calze, che godono anche di un'imbottitura aggiuntiva al tallone per un comfort migliore di gioco e una presa migliore della scarpa.