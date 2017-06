Serie A Inter, Pinamonti debutta in Serie A a 17 anni

Aveva già debuttato in Europa League, è arrivato il suo momento anche in Serie A: Andrea Pinamonti, attaccante classe 1999 che non ha ancora compiuto 18 anni, è entrato al 35' del secondo tempo di Inter-Empoli al posto di Eder. Da bambino chiedeva foto a Balotelli, ora tutti dicono che può fare ancora meglio. E intanto su di lui ha messo gli occhi il Liverpool. "A queste cose pensano il mio procuratore, la società e la mia famiglia", ha detto a Premium Sport.