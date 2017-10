Serie A Inter, per battere il Napoli ci vogliono i supereroi...

Sabato sera al San Paolo va in scena lo scontro al vertice tra Napoli e Inter, i nerazzurri hanno già raggiunto la città campana e in ritiro il clima è molto disteso, come conferma Ivan Perisic. Dopo gli "sfottò" post-derby a Ranocchia e Nagatomo, il croato torna grande protagonista sui social network e posta un fotomontaggio nelle sue Instagram Stories conivolgendo ancora una volta il terzino giapponese. "Batman e Robin sono arrivati a Napoli" ha scritto: in effetti per battere la squadra di Sarri servirà una prestazione da supereroi.