Serie A Inter, nove partite senza vincere: non succedeva dal 2012

- Considerando tutte le competizioni l’Inter non trova il successo da nove partite (6N, 3P): ai nerazzurri non succedeva da marzo 2012.

- L’Inter ha registrato quattro pareggi consecutivi in Serie A per la prima volta da novembre 2004.

- Questa è solo la seconda volta in questa Serie A che l’Inter viene recuperata da una situazione di vantaggio (l’altra contro la Fiorentina).

- 26 falli commessi dall’Inter in questo match: solo il Genoa (28 vs Sassuolo) ne aveva fatti di più in una partita di questo campionato.

- Quello di Paloschi è stato il primo gol di testa della SPAL in questo campionato.

- L'Inter non schierava solo due italiani nella formazione titolare di una partita di Serie A dal 1 ottobre 2017 (vs Benevento).

- Mirco Antenucci ha preso parte attiva a tutti gli ultimi cinque gol della SPAL in questo campionato (tre reti, due assist).

- Quinto gol in questa Serie A per Alberto Paloschi, il quarto realizzato in casa.

- Esordio assoluto in Serie A per Alex Meret e Rafinha.