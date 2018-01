Serie A Inter, Nagatomo ai saluta: "Vi voglio bene"

"Oggi comincio una nuova avventura: volevo ringraziare e salutare tutti. Sono orgoglioso di aver indossato questa maglia per 7 anni pieni di emozioni. In bocca al lupo al mister e ai miei compagni per la qualificazione in Champions League da raggiungere! Vi voglio tanto bene. Un abbraccio forte. Yuto

#amala #forzainterpersempre".

Con questo breve messaggio su Instagram il terzino gipponese, ceduto dall'Inter in prestito al Galatasaray, ha voluto salutare tifosi e compagni di squadra dopo 211 presenze e 11 reti in maglia nerazzurra.