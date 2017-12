Serie A Inter, Miranda, Gagliardini e forse Vecino saltano il Chievo

Prima volta in emergenza per l'Inter in questa stagione: le ammonizioni di Miranda e Gagliardini a Cagliari porteranno alla squalifica contemporanea dei due giocatori diffidati che salteranno pertanto la partita di domenica contro il Chievo. Non solo, Vecino è stato sostituito per un risentimento ai flessori che potrebbe costringerlo a stare fermo per oltre una settimana: se così fosse, Spalletti perderebbe in un solo colpo i due centrali di centrocampo ritrovandosi senza interditori e i soli Brozovic e Joao Mario in grado di sostituirli, seppur con caratteristiche diverse. Ranocchia, invece, dovrebbe giocare al posto di Miranda, a meno che il tecnico non decida di spostare D'Ambrosio al centro e schierare Joao Cancelo a destra.