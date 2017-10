Serie A Inter-Milan è già un derby record: incasso di 4,5 milioni

Inter-Milan, in programma domenica 15 ottobre alle 20:45, ha già stabilito un record. A dieci giorni dalla stracittadina, l’incasso al bottegino è di 4,5 milioni di euro. Superato di 300.000 euro il precedente primato (per le partite del nostro campionato) risalente al derby del 15 aprile terminato con il punteggio di 2-2. Grandi, anzi grandissima è dunque l’attesa per una sfida cruciale per i destini delle due squadre, soprattutto per l’undici di Montella, in ritardo in classifica e reduce da due ko consecutivi. I nerazzurri avranno invece la possibilità di continuare la loro striscia positiva mandando i cugini a -10 dopo 8 giornate.