Serie A Inter-Milan, Chinatown si colora di bandiere

Bandiere nerazzurre e bandiere rossonere. La Chinatown di Milano si colora per la prima volta in vista del derby tra Inter e Milan: non è il primo tutto cinese in assoluto, perché nella scorsa primavera la stracittadina di ritorno fu giocata pochissimi giorni dopo l'arrivo ufficiale di Li Yonghong, ma è il primo disputato con le due nuove proprietà al timone da inizio stagione. Forse è per questo che in via Paolo Sarpi, la strada principale del quartiere cinese di Milano, sono spuntati vessilli di entrambe le squadre.