Serie A Inter, Martinez-gol nel 3-0 al Lugano

Lautaro Martinez si prende subito l’Inter. L’attaccante argentino, al debutto con la maglia nerazzurra, va in gol nella prima uscita stagionale della squadra di Spalletti (3-0) contro il Lugano. L’ex Racing, assistito da Nainggolan, sblocca la sfida al 16’ ribadendo in rete dopo una respinta di Baumann e il sigillo è solo la ciliegina sulla torta perché il Toro è costantemente nel vivo dell’azione e sembra trovarsi a suo agio nel 4-2-3-1 iniziale. Stesso discorso per Politano che confeziona l’assist per il raddoppio di Karamoh al 50’. 5’ più tardi il giovane francese, entrato nella ripresa proprio al posto di Martinez, firma la sua personale doppietta al termine di una azione rapidissima avviata da Handanovic e portata avanti da Candreva. Spalletti, oggi privo di Icardi (sta svolgendo un programma personalizzato), può sorridere perché nonostante i pochi giorni di lavoro ha avuto indicazioni importanti contro una squadra più avanti nella preparazione.



Questo il commento dell'allenatore interista al termine dell'amichevole a Inter Tv: "Il Lugano ha caratteristiche tignose, ti viene addosso forte, con contrasto veri. Test importante e attendibile. Mi aspettavo ancora più difficoltà perché i muscoli sono nel momento di maggior indolenzimento. Si è trattato di un un test vero, è finita bene, abbiamo fatto bei gol e fatto girare la palla. La compattezza deve essere una qualità riconoscibile in maniera veloce. I nuovi? Tutti bene. Lautaro Martinez ha mostrato subito la sua forza fisica nel ricevere con le spalle alla porta, Asamoah ha padronanza del ruolo ed esperienza, De Vrij ha fatto bene anche a quattro, Nainggolan ha fatto quello che doveva".