Serie A Inter, le maglie della stagione 2018/19

Il sito footyheadlines, affidabile in questi casi, ha anticipato parte delle divise dell'Inter per la prossima stagione: non il design ma le scelte di colore e trama. Nel 2018/19, se saranno confermate le indiscrezioni, si tornerà alle strisce nerazzurre simmetriche mentre gli sponsor saranno in color oro. Particolare la scelta della trama: righe verticali che sfumano con rombi in sovrapposizione.