Serie A Inter, Lady Valero: "Borja piangerà a Firenze"

Fiorentina-Inter di venerdì sera sarà la partita del cuore per Borja Valero, che a Firenze ha trascorso 5 anni indimenticabili. Alla vigilia del match del Franchi ha parlato la moglie del centrocampista nerazzurro, Rocio Rodriguez: "Tornare a Firenze sarà un momento di grande emozione, ci piace, abbiamo tanti amici. Non dimenticherò mai quando i tifosi sono venuti sotto casa quest’estate. Non è una cosa da tutti i giorni che così tanta gente venga a casa tua e pianga con te. Ho tanti bellissimi ricordi anche al Franchi. L’addio di Borja? Se parlo di questa roba qua Borja mi ammazza". "Il ritorno di Borja al Franchi da avversario? Lui prima delle partite è molto freddo, molto concentrato. Se fanno qualcosa prima della gara forse si può emozionare, ma non troppo. Se i tifosi gli dedicheranno qualcosa dopo la partita, allora penso che potrà mettersi a piangere".