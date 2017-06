Serie A Inter, la tabella Champions di Pioli esiste: ecco la prova

La sconfitta con la Juve non ha cancellato i sogni, né scalfito la fiducia. L'Inter continua a credere nella rimonta Champions e così Pioli e il suo staff lo hanno scritto anche nello spogliatoio: una tabella per il grande miracolo. L'indicazione è semplice (si fa per dire): vincere 13 partite delle 15 rimaste da qui alla fine del campionato. Per essere sicuro che nessuno dimentichi l'obiettivo, il tecnico nerazzurro ha appeso la tabella nel centro di allenamento.