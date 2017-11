Serie A Inter, la parola d'ordine di Spalletti: "Senza tregua"

Luciano Spalletti, dopo il pari contro il Torino, carica l'Inter e l'ambiente nerazzurro in vista della sfida contro l'Atalanta. "Il triplice fischio - scrive su Instagram - ha indicato la fine della partita…e l'inizio di quella successiva. #SenzaTregua". Un messaggio pubblicato insieme ad una foto che ritrae il tecnico mentre dirige un allenamento ad Appiano Gentile. L'Inter, terza in classica a due punti dal Napoli capolista, non può permettersi altri stop per restare nelle prime posizioni in classifica e punta al successo contro la squadra bergamasca di Gasperini