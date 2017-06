Serie A Inter, la Nord contro Buffon: "Dacci le quote, pagliaccio"

I tifosi nerazzurri rispondono così alle parole del portiere della Juve, che aveva detto: "Non riesco a stimare chi fa le panolade per casi inesistenti". Poi un altro striscione nella curva opposta, con la scritta: "Buffon, tu non ci stimi ma nessuno fa una piega... Guarda, guarda, guarda il ca... che ce ne frega".