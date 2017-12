Serie A Inter, la moglie di Santon risponde ai tifosi

Davide Santon è stato il protagonista, in negativo, di Inter-Udinese. Due suoi errori sono costati la sconfitta ai nerazzurri e, tra giornali e social, non sono mancate le critiche per il terzino nerazzurro. In sua difesa, è scesa in campo la moglie Chloe Sanderson, che ha ripreso un messaggio scritto da un tifoso, indicandolo come “persona positiva e di supporto”. Un messaggio in cui si invitavano i tifosi a non criticare alla prima partita “negativa e sfortunata” e ad appoggiare “chi ha dimostrato attaccamento alla maglia”.