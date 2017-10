Serie A Inter, la Curva Nord snobba Icardi: "Niente cori per quell'infame"

Cinque gol nelle prime tre giornate di campionato che sono valsi 9 punti, ma tra Mauro Icardi e i tifosi dell'Inter (almeno quelli più caldi) la pace non è ancora scoppiata. Dopo i fatti di Sassuolo (con maglietta "restituita" dai tifosi all'argentino) e le frasi scritte da Mauro nella propria autobiografia, ecco la Fanzine distribuita prima della sfida casalinga con la Spal: "Non si fanno cori per Icardi. Quando segna, segna l'INTER. Quando lo speaker annuncia la formazione, evitate di urlare il nome di quell'infame argentino".