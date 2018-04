Inter-Juventus, Orsato espelle Vecino con l'aiuto del Var

Tre minuti dopo il vantaggio firmato da(14'), arriva la vera svolta dientra col piede a martello sulla tibia dia metà campo,vede tutto e lo ammonisce, ma poco dopo viene richiamato dal Var () e va a vedere il fallo sul monitor. Dopo la revisione il direttore di gara cambia idea e caccia il centrocampista nerazzurro, ma il nostro esperto,, non è d'accordo: "È un fallo imprudente, ingenuo, da arancione intenso, però io credo che sia per il minuto, sia perché il piede di Vecino non affonda, sia per il momento della partita, il cartellino giallo era sufficiente". Un'espulsione che ricorda molto quella di Suso a Verona (sempre con Orsato) , ma c'è anche un altro caso, il fallo di: "Anche qui è arancione - spiega Bergonzi - Orsato poteva usare lo stesso metro usato per Vecino".