Serie A Inter-Juventus, 78.328 spettatori e incasso record: oltre 5 milioni

A due giorni da Inter-Juventus, c'è già un primo record: come ha fatto sapere l'account Twitter nerazzurro, sabato sera a San Siro ci saranno 78.328 spettatori per un incasso di oltre 5 milioni di euro, primato assoluto per il calcio italiano.