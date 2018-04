Serie A Inter-Juve, Pjanic zittisce San Siro dopo il gol dell'1-0

"Shhh". Il gesto di Miralem Pjanic non presta il fianco a equivoci: dopo il gol di Douglas Costa, il centrocampista della Juve ha ripetutamente zittito i tifosi dell'Inter, in evidente polemica. Ironia della sorte, San Siro e i social hanno protestato per un possibile doppio giallo del bosniaco dopo un fallo su Rafinha non rilevato dall'arbitro.