Serie A Inter-Juve, Brozovic freme: "Solo i grandi fanno imprese epiche"

Marcelo Brozovic sempre più re dei social. Il centrocampista croato dell'Inter freme in vista del derby d'Italia con la Juve in programma sabato a San Siro e ogni giorno, tra post e stories, si diverte a caricare i tifosi su Instagram: "Testa bassa e concentrazione - ha scritto oggi postando una foto che lo ritrae in palestra con Karamoh -. Solo una grande squadra motivata può fare imprese epiche. Forza! -3 giorni". E il solito hashtag #vogliamolachampions oltre a #EpicBrozo.