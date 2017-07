Serie A Inter, inizia l'era Spalletti

L'Inter è a Riscone di Brunico per cominciare il ritiro estivo, Luciano Spalletti ha fatto allenare la squadra appena scesa dall'autobus, sotto il sole e 36°, senza prima fare tappa all'hotel: "C'è da lavorare, si comincia a fare sul serio". Venticinque i convocati, mancano tanti nazionali e non ci sono Gabigol e Santon che sono in trattative con altre squadre.