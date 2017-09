Serie A Inter, infortunio per Vanheusden: è emergenza difesa

Brutta notizia per Luciano Spalletti e per l'Inter Primavera di Stefano Vecchi. Durante la partita di Youth League tra Inter e Dinamo Kiev (finita 2-2 con i nerazzurri capaci di rimontare il doppio svantaggio nel finale grazie alle reti di Pinamonti e Odgaard), il centrale Zinho Vanheusden ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro che lo ha costretto al cambio. Il difensore dell'Inter è uscito dal campo in barella e nelle prossime ore si capirà l'entità dell'infortunio, ma c'è grande preoccupazione in casa nerazzurra per le condizioni del giovane centrale, a tutti gli effetti membro della prima squadra: lui e Ranocchia sono infatti i sostituti di Miranda e Skriniar.