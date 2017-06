Serie A Inter, in vendita la maglia 2017-18

L'Inter svela la nuova maglia 2017-18. Confermato il design asimmetrico con strisce azzurre più larghe e quelle nere più strette (sui social c'è chi non ha gradito: "Sembra un codice a barre"), ma a far ancora più discutere in tema di mercato sono i testimonial scelti dal club nerazzurro: insieme a capitan Icardi e a Gagliardini, arrivato a gennaio, ci sono infatti Joao Mario, recentemente multato e apparentemente in rotta col club, e Ivan Perisic, indicato da tutti come partente quasi sicuro per motivi di Fair Play Finanziario. Un indizio sulle future strategie di mercato? Questa la presentazione della maglia sul sito ufficiale nerazzurro: "La nuova divisa Home dell'Inter trae una forte ispirazione dalla città di Milano e sfrutta la tecnologia Dri-FIT. Il classico design nerazzurro infatti è stato rivisitato in chiave moderna: sul busto, le strisce verticali in larghezze diverse richiamano fortemente la nuova architettura della città. Tra i dettagli che rimandano alla storia del Club, la scritta "Nerazzurri" in bianco all'interno del colletto. I calzoncini sono neri con il logo dell'Inter sul davanti a destra e lo swoosh in bianco a sinistra. A completamento della divisa, le calze nere dotate di tecnologia Nike Grip, riportano sul davanti la scritta "Inter", sul retro strisce orizzontali azzurre".