Serie A Inter, il primo allenamento di Vecchi

In attesa di risolvere il rebus allenatore, l'Inter è tornata ad allenarsi in vista dell'impegno in Inghilterra contro il Southampton agli ordini di Stefano Vecchi. Il tecnico della Primavera - ad interim in prima squadra fino alla scelta del nuovo allenatore - ha diretto l'allenamento ad Appiano Gentile sotto gli occhi del vicepresidente Zanetti, del ds Ausilio e del CFA Gardini.