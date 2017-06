Serie A Inter, il nuovo spogliatoio di San Siro

Dalla partita contro il Chievo, i giocatori dell'Inter potranno cambiarsi in nuovo spogliatoio. Maxischermo, lavagna tattica e una galleria di campioni del passato per accompagnare gli atleti: l'ultima maglia è volutamente lasciata vuota per incitare i giocatori a scrivere il proprio nome nella storia dell'Inter.