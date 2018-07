Inter, Icardi su Instagram: "La storia continua"

Rinnovo sì-rinnovo no, il possibile scambio con Higuain, le vacanze social piene di rumors: oggi primo giorno di ritiro per Inter e Mauro Icardi che, di fatto, annunciano che il futuro nerazzurro del capitano è assicurato. L'Inter sui social ha ricordato che cinque anni fa precisi fu presentato Icardi e lui ha preso la palla al balzo per pubblicare sul suo profilo Instagram una frase emblematica: "09/07/2013-09/07/2018: 182 presenze, 107 gol, 23 assist. To be continued". La storia tra Inter e Icardi quindi continuerà, presto il rinnovo sarà ufficiale.