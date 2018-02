Serie A Inter, Icardi non segue più Wanda su Instagram

Lunedì sera un giallo social ha investito Mauro Icardi che aveva postato un post con la frase: "Saper dire addio vuol dire crescere". Se i tifosi dell'Inter hanno iniziato ad aver paura di un addio con destinazione Real Madrid, c'è invece chi aveva ipotizzato una rottura dei rapporti con la moglie Wanda Nara. Due giorni dopo, un'altra notizia social: il capitano nerazzurro ha smesso di seguire la moglie (che tra l'altro aveva cambiato il nome interno, non quello dell'account, in Wanda Nara e non più Wanda Icardi) su Instagram. Problemi di cuore? Curiosamente Icardi ha tolto il follow anche a Brozovic, che ha pure ricambiato...