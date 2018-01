Serie A Inter, Icardi in bianco e nero? Macché, ecco la foto a colori

Come tanti giocatori moderni, Mauro Icardi è molto legato ai social. Il capitano dell'Inter usa soprattutto Instagram e, a partire dal primo gennaio, aveva sterzato completamente per quanto riguarda le foto in veste di calciatore: non più i colori ma il filtro in bianco e nero. Il cambiamento riguardava solo i post relativi all'Inter, le foto di famiglia o di altri momenti erano e sono rimaste tutte a colori. Una curiosità notata dall'account Twitter @nonleggerlo e poi sottolineata dagli altri media: in serata, però, Icardi ha postato una foto a colori dando il benvenuto a Lisandro Lopez. Niente più mistero e immediato cambio di rotta.