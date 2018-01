Serie A Inter, Icardi e Wanda in vacanza alle Maldive

Mauro Icardi e Wanda Nara si godono le ferie di gennaio al caldo delle Maldive. Su Instagram la moglie-agente del capitano nerazzurro mostra anche uno scatto hot: l'attaccante prende il sole nudo coperto solo da un cappello, Wanda scrive "speriamo non ci sia vento". Anche Icardi posta dalle Maldive e, in mezzo a tante foto di mare, se ne nota anche una in maglia nerazzurra: il modo migliore per respingere al mittente le voci di un trasferimento imminente al Real Madrid.