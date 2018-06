Mauro Icardi accoglie Radja Nainggolan . "Benvenuto Ninja. Non ci sarà più da lottare contro.. Da oggi lotteremo Insieme" il messaggio del capitano dell’Inter su Instagram. Parole importanti che sembrano confermare in maniera definitiva la volontà dell’argentino di continuare a vestire la maglia nerazzurra (come peraltro ribadito da Spalletti nel corso di un evento con i tifosi).