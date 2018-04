Serie A Inter, Icardi 100 gol: maschera a San Siro

Tutti in maschera a San Siro, ovviamente quella di capitan Mauro Icardi. Il centravanti dell'Inter, segnando un poker alla Sampdoria nella gara prima della sosta, ha superato quota 100 gol in Serie A e ha toccato quota 100 in maglia nerazzurra, coppe comprese. Così, prima della sfida col Verona, i tifosi sfoggeranno la maschera dell'argentino.