Serie A Inter, Handanovic rinnova fino al 2021

L'Inter ha ufficializzato il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2021 per Samir Handanovic, prolungando il precedente accordo che terminava nel 2019. Il portiere sloveno, 33 anni e all'Inter dal 2012, ha giocato ad oggi 195 partite in nerazzurro in serie A e 220 totali (sesto portiere interista di sempre, a 13 presenze da Toldo). "Sono un privilegiato ad essere il portiere dell'Inter. È un onore entrare a far parte della storia dei portieri del club, di qui sono passati tanti grandi portieri e con questo rinnovo posso essere ricordato anche io così come lo sono loro. L'affetto dei tifosi? Per noi è tanta roba che vengano in tanti allo stadio, è un segnale importante e cerchiamo sempre di rispondere in campo cercando di fare ciò che l'Inter deve fare per arrivare dove l'Inter deve stare" ha affermato l'estremo difensore nerazzurro a Inter Tv.