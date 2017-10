Serie A Inter, Handanovic eroe, Skriniar quasi, Candreva rinato

Lo 0-0 di Napoli ha dato all'Inter ulteriore consapevolezza della propria forza: i nerazzurri restano l'unica squadra imbattuta della A insieme alla capolista e dopo Icardi, eroe assoluto del derby, hanno trovato altri due capisaldi: Samir Handanovic (che in realtà lo è da tempo, ma in questa stagione si sta superando) e Milan Skriniar, autore di un solo errore al San Paolo e di una partita perfetta contro Mertens e Insigne. Un acquisto che si sta rivelando sempre più azzeccato. Per completare l'asse centrale, mancherebbe un centrocampista, ma Matias Vecino, dopo la buona prova col Milan, ne ha fornito un'altra col Napoli: rispetto a Gagliardini e Borja Valero, è quello che fa meglio le due fasi, proponendosi anche come alternativa agli uomini d'attacco. E va sottolineata anche la crescita di Candreva, rinato dopo i fischi di inizio stagione.