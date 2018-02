Serie A Inter, gli animalisti contro Icardi e Wanda: "Vergogna"

Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio, un gruppo di animalisti ha appreso manifesti ai cancelli di San Siro: nel mirino i vestiti indossati la sera di Inter-Crotone da Mauro Icardi e Wanda Nara. Marito (infortunato) e moglie erano in tribuna a seguire il match: lui con una giacca con parti in pelliccia, lei in pelliccia e questo ha scatenato la rabbia degli animalisti. Molto duro il messaggio: "Piedi e lato b buoni, sensibilità zero, jella al 100%. Icardi e 'signora' vergogna!". Descrivono Icardi come arrogante, ignorante e che ha perso il senso della realtà. "Indossa e ostenta con noncuranza indumenti con parti in pelliccia, la moglie possiede e indossa molte pellicce: vergogna!".