Serie A Inter, Gagliardini: lesione muscolare, forse un mese di stop

I tempi di recupero non sono ancora noti, ma il sospetto è che Roberto Gagliardini resterà fermo un mese e che al massimo potrà giocare all'ultima giornata contro la Lazoi. Dal comunicato ufficiale pubblicato dall'Inter in tarda mattinata, si evince che "l'esame svolto ha evidenziato una lesione del muscolo semimembranoso della coscia destra. Le condizioni del giocatore verranno valutate di settimana in settimana". Subito dopo l'infortunio rimediato a Cagliari, si era parlato di distrazione ai flessori e il centrocampista si era detto ottimista su Twitter: "Purtroppo un piccolo incidente di percorso, ma sono fiducioso di rientrare il prima possibile per questo finale di stagione".