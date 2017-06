Serie A Inter, Gagliardini ci porta alla scoperta della sua Bergamo

Seconda puntata di "Welcome to Italy" sul sito dell'Inter e il protagonista è Roberto Gagliardini, che ci porta alla scoperta della sua Bergamo, dove domenica tornerà per la prima volta da avversario. "E' una città di medie dimensioni, uno di quei gioielli che rende unica l'Italia. E' a un passo da Milano e dalle montagne, c'è aria buona. E' una città di lavoratori che ha uno spiccato senso estetico, fatica ed eleganza. La parte più alta è quella più nota ai turisti, si respira un'aria d'altri tempi".