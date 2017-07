Serie A Inter, Gabigol su Twitter: “Non scegliere la strada più facile..."

Dopo l’ufficialità dei convocati per il ritiro di Riscone, dove il suo nome non compariva, Gabigol sul proprio profilo Twitter ha pubblicato una foto accompagnata da questa frase: “Non scegliere la strada più facile, scegli la più giusta!”. Un messaggio criptico che potrebbe essere indirizzato all'Inter, che nelle ultime settimane aveva provato, senza successo, a cedere il giocatore in prestito (si era parlato di Las Palmas, Porto e anche della Lazio).