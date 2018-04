Serie A Inter, francobollo di San Marino per i 110 anni

La Repubblica di San Marino celebra i 110 anni di vita dell'Inter con un francobollo da due euro che sarà emesso il 13 marzo prossimo. La vignetta del francobollo riporta il logo ufficiale dei 110 anni del ''F.C. Internazionale Milano'' e sullo sfondo il biscione visconteo, simbolo della città di Milano e della squadra neroazzurra. Il francobollo è stampato in minifogli di 12 esemplari. Anche l'Italia ha in programma l'emissione di un francobollo (da 95 centesimi) per i 110 anni dell'Inter: l'emissione era stata inizialmente annunciata per il 9 marzo ma nell'ultima versione del programma filatelico italiano è ora indicata in ''data da definire''.