Serie A Inter-Fiorentina, i tifosi allo stadio ricordano... Cardiff

Quattro tifosi dell'Inter si sono presentati a San Siro per il debutto in campionato contro la Fiorentina in maglia da calcio: la stranezza è che non vestivano quella nerazzurra, ma la "camiseta" viola del Real Madrid della passata stagione, quella che gli spagnoli insossavano a Cardiff contro la Juve. E, con cognizione di causa, si sono disposti in prima fila (schierandosi in un ordine prestabilito) per ricordare la sequenza dei gol della finale di Champions: Ronaldo, Casemiro, Ronaldo, Asensio. Facile dire che la loro foto ha fatto presto il giro del web...