Serie A Inter, fiatone e rosa corta: per la Champions servono rinforzi

Il match con la Fiorentina, se ce ne fosse ancora bisogno, ha dimostrato che l'Inter ha disperato bisogno di rinforzi sul mercato. Soprattutto in difesa. Spalletti del resto nel post partita ha ammesso ai microfoni di Premium Sport che manca un centrale: al Franchi i nerazzurri, anche un po' in affanno fisicamente, hanno finito la gara con Santon accanto a Skriniar. Basterà l'arrivo di Bastoni dall'Atalanta per risolvere tutti i problemi nel reparto arretrato? Servirebbero alternative anche in avanti dove il Biscione sta pagando l'involuzione di Candreva e Perisic: Spalletti ha provato a giocare la carta Joao Mario ma il portoghese è ormai un corpo estraneo a questa squadra e con ogni probabilità a breve lascerà Appiano Gentile. Gli occhi restano puntati su Deulofeu e Pastore sebbene il club di corso Vittorio Emanuele non abbia ampi margini di manovra a causa del Fair Play Finanziario. E tuttavia per lottare fino in fondo per un posto in Champions è indipensabile allargare una rosa che fino a oggi ha fatto quasi i miracoli.