Serie A Inter, entusiasmo senza fine!

I tifosi dell'Inter hanno raccolto l'invito di Luciano Spalletti. Domenica alle 12:30 contro la Spal a San Siro ci saranno oltre 50.000 spettatori a dimostrazione (l'ennesima) della fedeltà dei supporter del club di corso Vittorio Emanuele nei confronti dei propri beniamini nonostante i risultati negativi degli ultimi anni. La sfida all'ora di pranzo sarà anche la prima partita che l'Inter disputa al Meazza senza tessera del tifoso dall'introduzione nel 2011. I nerazzurri hanno avuto via libera dalla Questura lunedì e hanno già tolto tutte le restrizioni, in linea con le nuove disposizioni in materia di biglietteria stadi.