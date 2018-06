Serie A Inter, entusiasmo "alle stelle": abbonamenti polverizzati

"A riveder le stelle" della Champions League (dopo troppi anni) e con una serie di nuovi arrivi di primissimo livello come Nainggolan, de Vrij, Lautaro Martinez e Asamoah. Tra i tifosi dell'Inter cresce vertiginosamente l'entusiasmo in vista della nuova stagione e a testimoniarlo ci sono i numeri straordinari della campagna abbonamenti, che al 21 giugno fa incredibilmente registrare tre anelli già completamente esauriti: primo anello blu, verde e arancio. La campagna è un imponente scatto corale ispirato all'arte rinascimentale, con uno slogan tratto direttamente dalla Divina Commedia: 'A riveder le stelle', appunto, quelle della Champions League. La locandina coinvolge oltre cento soggetti ritratti da Joan Garrigosa, fotografo pluripremiato nel mondo della pubblicità, i tifosi nerazzurri sono in primo piano, con una età che varia dai 2 mesi ai 92 anni.