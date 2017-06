Serie A Inter, ecco lo store a Nanchino in collaborazione con Jiangsu

Tra le strategie di espansione del marchio Inter in Cina, Suning aveva anche promesso l'apertura di store ufficiali con materiale nerazzurro e dello Jiangsu (altra squadra di proprietà di Zhang Jindong). Detto, fatto. A Nanchino inaugurazione (alla presenza anche di Zanetti e Toldo) del primo negozio, nato modificando lo store originale che in origine proponeva solo materiale dello Jiangsu. Al suo interno, anche una zona denominata "secondo stadio" dove tifosi di Inter e Jiangsu potranno seguire in diretta le partite della loro squadra del cuore. Lo store è solo il primo di una serie di negozi a tinte interista che Suning lancerà in tutta la Cina.