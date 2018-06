Serie A Inter, ecco la nuova maglia da trasferta

L’Inter ha diffuso l’immagine della nuova maglia da trasferta per la prossima stagione. Come si può leggere sul sito ufficiale nerazzurro sulla divisa "torna il Biscione - simbolo della città di Milano - già presente nella nuova maglia home (...) La pelle del serpente è rappresentata da un motivo a rombi in grigio chiaro su fondo bianco. Lo stemma del club, sul petto a sinistra, ha il bordo in oro, mentre il colletto celebra gli iconici colori del club, con un lato del collo a V in azzurro e l'altro in nero. Sul retro del colletto, dove il nero e l'azzurro si incontrano, è posizionato lo storico stemma che identificava il club negli anni Ottanta: un piccolo Biscione stilizzato. I pantaloncini abbinati sono bianchi mentre i calzettoni sono blu con una fascia nera sotto al ginocchio, lo Swoosh e la scritta Inter in bianco". Il testimonial della maglia è Milan Skriniar: si tratta dell’ulteriore prova, se ce ne fosse ancora bisogno, della sua permanenza ad Appiano Gentile nonostante le sirene dei top club europei.