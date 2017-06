Serie A Inter, ecco la nuova auto di Icardi

Mauro Icardi non ha mai nascosto la passione per le automobili e ora ha allargato la sua scuderia con una Bmw i8. Un bolide da 150.00 euro, con velocità limitata a 250 km/h e 362 cavalli tra motore termico ed elettrico: infatti la i8 è una ibrida plug-in con motore termico sulle ruote posteriori ed elettrico su quelle anteriori. Sotto la portiera, anche un tocco di nerazzurro per il capitano dell'Inter.