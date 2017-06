Serie A Inter e Nike svelano la nuova maglia da trasferta

La nuova divisa Away dell’Inter mantiene la classica palette di colori della seconda maglia – bianco, azzurro e nero – ma la declina in un modo più fresco e nuovo seguendo i dettami dello stile e dell’eleganza milanese e sfruttando la tecnologia Aeroswift. La maglia presenta un girocollo tondo con dettagli azzurri. Lo swoosh nero è posto sul lato destro, mentre lo stemma della squadra si trova su quello sinistro. Alcune aree creano un lieve motivo geometrico che migliora il fit soprattutto quando l’atleta è in movimento. Il tessuto nell’area delle spalle e delle maniche cambia trama dalla parte frontale al retro. Sul davanti la spalla e la manica sinistra sono azzurre diventando più scure e a trama più fitta sul retro. La parte destra invece è grigia e a trama leggera sul davanti andando verso i toni del nero sul retro. Tra i dettagli che rimandano alla storia del Club, la scritta “Nerazzurri” in bianco all’interno del colletto. Una riga azzurra percorre per tutta la lunghezza la maglia e i pantaloncini bianchi. La riga, espandendosi quando l’atleta è in movimento, garantisce il massimo della ventilazione.